OM – PSG / Marquinhos : « ça fait mal »

Après la victoire 2-1 de l’OM qui élimine le PSG, les réactions étaient bien différentes. Sur France 3, Marquinhos n’a pas caché que cette défaite faisait mal alors que l’autre capitaine Valentin Rongier souligné le collectif de son équipe !

Il faut fermer notre bouche, travailler et continuer à aller de l’avant

« On sait qu’ils font un bon pressing, on n’est pas arrivé à sauter leurs lignes plus rapidement, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté. Il faut être mieux organisés. Ça ne sert à rien de venir en rajouter ici, on sait ce qu’on doit améliorer. C’est une défaite qui fait mal parce que c’est un match de Coupe contre notre grand adversaire. On voulait revenir à Paris avec la qualification. Maintenant, il faut fermer notre bouche, travailler et continuer à aller de l’avant » Marquinhos – Source: France 3 (08/02/2023)

C’est toute l’équipe qui a été à la hauteur

« C’est toute l’équipe qui a été à la hauteur. On est ravi de passer au prochain tour ! On le dit depuis le début de la saison, la coupe de France est un objectif. Devant nos supporters en plus, ils attendaient aussi la victoire depuis longtemps. On est vraiment heureux de partager ça avec eux ce soir ». Valentin Rongier – Source: France 3 (08/02/2023)