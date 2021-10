OM-PSG ou Barça- Real ? Domenech a fait son choix !

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un choc très attendu par le planète football, avec un Payet au top niveau, et les stars parisiennes. Le même jour, a lieu le Classico espagnol Barça-Real, mais pour Domenech le choix est vite fait…

Dimanche à 20h45, l‘OM va recevoir le PSG au stade Vélodrome. Ce match comptera pour la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Benoit Bastien a été désigné comme arbitre centrale.

Sur le plateau de la Chaîne l’Equipe, Raymond Domenech s’est exprimé sur le match entre l’OM et le PSG, ce dimanche :

On va plus parler de OM-PSG– Domenech

« Le match entre le Barça et le Real sera à 16h15. Je dirais qu’il y a presque égalité entre les deux rencontres. Au niveau européen, je pense qu’on va plus parler de OM-PSG avec Messi, et on ne sait pas si Neymar reviendra, que d’un Barça moribond et d’un Real Madrid qui n’a rien d’exceptionnel. Ce sont des équipes qui n’ont plus rien d’accrocheur. Il faut le souligner, ce qui fait quand même la qualité et la force de ces grandes équipes, c’est qu’elles ont des stars. Et là maintenant, elles sont où les stars ? Elles sont au PSG. Le Barça et le Real ont de bons joueurs, ils ont de belles équipes, c’est sûr. Mais ils n’ont pas quelqu’un qui sort du lot donc ils ramènent leur équipe à un niveau moyen. Benzema ? Il n’a pas l’aura de Ronaldo, Messi ou Neymar. C’est un ton en dessous. » Raymond Domenech— Source: L’équipe (21/10/21)

Le classico, c’est dimanche prochain. Les joueurs de Jorge Sampaoli vont tenter de battre les coéquipiers de Lionel Messi, dans un match au sommet. Mais selon notre consultant, l’OM peut tout à fait espérer gagner face au club de la capitale :

L’OM peut surprendre– JC De Bono

« L’OM est capable cette saison avec l’engagement qu’il y a, Sampaoli donne un plein pouvoir à ses joueurs. Marseille, c’est un football champagne qui plait à beaucoup de gens. Ça peut être une très belle rencontre, notamment dans l’état d’esprit ou dans l’engagement. Il va y avoir beaucoup de buts, ça va très vite. Si on joue en bloc haut, attention méfiance à la vitesse de Mbappe, la qualité de passe de Neymar et la justesse de Messi, même si le PSG est prenable. Après l’OM peut surprendre, avec notamment le maître a jouer qu’est Payet. S’il continue comme ça il peut même prétendre à une place en Equipe de France. » JC De Bono— Source: FCM (17/10/21)