L’OM s’incline 3-0 face au PSG dans ce Clasico. Mbappé buteur à deux reprises et Messi ont été inarrêtables pour les joueurs de l’OM. Au micro de Prime Vidéo, Pau Lopez reconnait la supériorité du PSG dans ce Clasico.

Paris a été très efficace

» C’est difficile de jouer contre Paris. Je pense qu’on avait la mentalité pour gérer un match comme ça. Mais après c’est difficile de jouer contre des joueurs comme Mbappé. Il fait les différences. Ils ont été très efficace. On a tout donné aujourd’hui. Mais parfois ce n’est pas possible de gagner. On a joué comme ça parce que c’est l’idée du coach. Mais parler après c’est facile quand on perd 3-0. » Pau Lopez – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)