OM – PSG : Pierre Ménès souligne « deux décisions scandaleuses »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au PSG ce dimanche (0-2) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Pierre Ménès a analysé cette rencontre sur son blog en évoquant notamment les deux pénaltys non sifflés pour le club francilien.

Au terme de la défaite de de l’Olympique de Marseille contre le PSG (0-2) hier soir au stade Vélodrome, le journaliste de Canal + Pierre Ménès a donné son sentiment sur la prestation des deux équipes. Selon lui, si l’OM n’a pas été mauvais, le club francilien aurait pu s’imposer plus largement. Il souligne notamment les deux pénalty non sifflés par l’arbitre.

Bastien et des Pinocchios qui étaient dans le car

« Les parisiens l’ont emporté plus facilement que ne l’indique le score, même si Marseille n’a pas fait un mauvais match. Les Olympiens ont impulsé un bon pressing et se sont créé pas mal de « situations », mais peu d’occasions. Au niveau de la dernière passe et de la finition, c’est trop pauvre. Même pour battre un gardien aussi fébrile que Rico. (…) Après le repos, l’OM a poursuivi son pressing et continué à perturber les Parisiens – ils ont même la possession sur le match – mais c’est Paris qui s’est montré le plus dangereux. Et il faudra qu’on m’explique comment monsieur Bastien peut ne pas donner deux pénos évidents pour le PSG, le premier pour une faute de Sakaï sur Icardi, le second pour un contact d’Alvaro sur Neymar. C’est bien la peine d’avoir la VAR pour laisser passer des énormités pareilles. Je n’ai aucune explication à cette incompétence arbitrale, à la fois de la part de monsieur Bastien et des Pinocchios qui étaient dans le car. Encore heureux que le match était plié parce que ce sont quand même deux décisions scandaleuses. » Pierre Ménès – Source : Canal +