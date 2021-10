OM – PSG : Pochettino donne clairement le ton avant le Classico !

En déplacement à Marseille pour disputer le Classico de Ligue 1, Mauricio Pochettino a été interrogé en conférence de presse sur sa vision de la rencontre. Et il a d’emblée affiché ses ambitions pour la rencontre.

L’Olympique de Marseille reçoit demain soir le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 11e journée de championnat. Face à la presse, le coach du PSG Mauricio Pochettino n’a pas caché son ambition pour le match. Mais a reconnu que l’atmosphère serait spéciale dans un Vélodrome plein.

PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il est indispensable de gagner — Pochettino

« Bien sûr, ce ne sera pas pareil de jouer dans le Vélodrome avec les fans, c’est pareil pour le Parc des Princes. Nous savons très bien que c’est un match spécial. Vous jouez plus que pour les trois points. Vous le faîtes aussi pour la fierté et la joie. Je pense que ce sera un match excitant avec deux équipes portées vers l’attaque. Vous devez prendre des risques. Marseille est une équipe agressive qui joue dans la verticalité. C’est une équipe directe quand elle récupère le ballon. Nous avons analysé l’OM et nous allons essayer d’imposer notre style de jeu. Pour le PSG, c’est une question de gagner chaque match, pas seulement contre l’OM. Nous allons essayer de le faire. J’ai vécu aussi ce Classique comme joueur, on sait que ce sera différent. Chaque derby est spécial. PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il s’agit d’orgueil, de plein d’émotions. Il est indispensable de gagner. C’est fait pour gagner, pas pour autre chose. Ce serait parfait si on joue bien en plus de la victoire. Nous savons tous au club que c’est un match spécial. » Mauricio Pochettino — Source: Conférence de presse (23/10/21)