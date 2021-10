L’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux que 0-0, face à un PSG réduit à 10.Pour Jérôme Rothen, Dimitri Payet n’a pas été aussi performant qu’il a été contre Lorient, ce qui a empêché les Marseillais de pouvoir prétendre à plus selon l’ancien joueur parisien…

Pour Jérôme Rothen, l’impact de Payet n’a pas été assez important lors de la rencontre entre l’OM et le PSG :

Payet n’a pas été bon — Rothen

« L’OM ne pouvait pas espérer mieux sur le match. L’équipe est trop dépendante de Payet depuis le début de la saison et il n’était pas très bon hier soir. Certains vont dire qu’ils n’ont pas mis la folie de d’habitude, sauf que là, ils n’allaient pas se jeter dans la gueule du loup, sachant qu’en face il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Il y a eu un dispositif mis en place par Sampaoli qui a été respecté. Il y avait un plan contre le Paris Saint-Germain. On l’a très bien vu et ils ont concédé peu d’occasions. Mais on peut être déçu quand même. Payet n’a pas été bon. » Jérôme Rothen – Source: RMC (25/10/21)

🗣💬 « L’OM ne pouvait pas espérer mieux, trop dépendant de Payet depuis le début de la saison, pas très bon hier soir. » Selon @RothenJerome, l’OM sans un grand Payet ne pouvait espérer mieux hier soir face au PSG. #rmclive pic.twitter.com/QFYzBJZGkM — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 25, 2021

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)