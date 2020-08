OM / PSG : Riolo approuve les « chambrages » de Ribéry et Cissé et explique pourquoi…

Invité à réagir aux « chambrages » des anciens de l’OM après la défaite en ligue des champions, Daniel Riolo a visiblemement apprécié. Il trouve formidable le fait que des anciens joueurs restent supporters du club, même des années après !

André-Pierre Gignac, Franck Ribery, Djibril Cissé… De nombreux anciens joueurs de l’OM ont chambré le PSG après sa défaite en finale de ligue des champions, et en ont profité pour rappeler leur amour envers l’Olympique de Marseille. Pour Daniel Riolo, c’est de bonne guerre. Le consultant de RMC apprécie l’amour que les joueurs portent encore envers leur ancien club, des années après.

JE TROUVE VACHEMENT BIEN QUE CISSÉ OU RIBERY SE CONSIDÈRENT MARSEILLAIS

Je trouve formidable que des clubs réussissent à marquer une identité. Ce que je trouve formidable dans le chambrage de cette finale, c’est que pour supporter le PSG, il y a eu plein de messages d’anciens joueurs, ou de célébrités, qui disaient leur amour du PSG. D’ailleurs je me disais « tiens c’est marrant on entends pas les Marseillais », mais leur réponse est venue après la défaite. Mais je trouve ça formidable que dans la foulée, Ribery, Cissé… On sent que même s’ils ne sont forcément restés longtemps, ils sont tellement marqués par leur passage dans le club, que ça les pousse à chambrer, même 5, 10, ou 15 ans après, par ce qu’ils sont marqués par l’histoire. Moi si je suis supporter de l’OM, je trouve vachement bien que Cissé, ou Ribery se considèrent Marseillais. Comme je trouve formidable de voir tous les anciens parisiens se mobiliser pour le club avant le match. Je trouve ça génial.

Daniel Riolo. Source : After Foot – 26/08/2020