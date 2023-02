Mis sur le banc depuis un mois, Mattéo Guendouzi n’est plus un titulaire indiscutable à l’OM. Avec l’arrivée de Malinovskyi, Guendouzi doit se contenter d’entrées en cours de match. Dans le Super Moscato Show, Vincent Moscato exprime son incompréhension sur ce choix de Tudor.

⚪🔵 Guendouzi est-il incontournable pour OM-PSG ? 🎙 Vincent Moscato : « Je ne comprends pas que Tudor se pose encore des questions à ce stade-là de la saison. Moi Guendouzi je le mets en premier sur la feuille et je fais l’équipe autour. » #rmclive pic.twitter.com/RRcx0nKWVT — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 23, 2023

C’est grâce à Guendouzi si l’OM en est là aujourd’hui

»Je suis surpris que Tudor se pose des questions à ce moment de la saison. Il se pose des questions sur Guendouzi. Pour moi Guendouzi je le met en premier sur la feuille de match et je fais l’équipe autour. Même si Malinovskyi a signé même si Sanchez est en pleine bourre. Je trouve que si cet OM en est là aujourd’hui c’est grâce à des mecs comme Guendouzi. C’est le problème des entraineurs qui à un moment donné, commencent à se dire »et si je faisais ça ». Mais Tudor fait comme tu as fait depuis le début en le mettant sur la feuille de match. Après tu fais ce que tu veux avec les autres. Mais Rongier, il faut qu’il joue, Guendouzi il faut qu’il joue et Sanchez il faut qu’il joue. Les autres on verra après. » Vincent Moscato – Source : Super Moscato Show (23/02/2023)