OM – PSG : Un Parisien affiche sa détermination pour le Classico !

À la veille du Classico, Marquinhos a exprimé auprès de PSG TV sa détermination à remporter le derby face à l’OM. Il est persuadé que l’ensemble du groupe a conscience de l’importance de cette rencontre.

🆗🗣️ Nos Parisiens et le coach évoquent le #𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 🔥 💬 Mauricio Pochettino : « Ce genre de match est très important pour nous, pour les supporters, pour le club. » ✊🔴🔵 pic.twitter.com/EQcaYzywUt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2021

Je pense que toute l’équipe sait que s’il y a un match qu’il ne faut pas perdre pendant l’année — Marquinhos

« J’essaye de ne pas monter la pression négativement. J’essaye de motiver l’équipe positivement pour que tout le monde sache que c’est un match important. Mais en même temps, il ne faut pas trop stresser non plus. Il faut jouer au foot, il faut s’amuser. Il faut défendre et attaquer ensemble. Ce sont les petits détails qui font la différence sur ce genre de matches. Je pense que toute l’équipe sait que s’il y a un match qu’il ne faut pas perdre pendant l’année, c’est celui-là. Je pense que toute l’équipe l’a bien compris et on sera prêt pour ce match » Marquinhos — Source : PSG TV (23/10/21)