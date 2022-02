OM – Qarabag : Faible affluence en perspective ?

Demain, l’Olympique de Marseille affrontera le FK Qarabag en barrages de Ligue Europa Conférence. Les Phocéens recevront le club azéri au Vélodrome. 20.000 supporters seraient attendus.

C’est demain soir à 21h. L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le FK Qarabag en barrages de Ligue Europa Conférence au stade Vélodrome. La semaine prochaine, les Phocéens se rendront ensuite en Azerbaïdjan pour disputer le match retour.

À en croire les informations révélées par La Provence, une faible affluence serait attendue à Marseille. En effet, le club olympien attendrait seulement 20.000 personnes pour cette rencontre. Lundi, ce sont 15.000 places qui avaient trouvé preneur. Malgré les vacances scolaires, une forte affluence ne devrait donc pas être au rendez-vous demain soir… Réponse dans 24 heures.

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après le tirage au sort des barrages de Ligue Europa Conférence en décembre dernier, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il espérait que ses joueurs se donneraient au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)