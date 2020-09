OM : Quand Bosetti tacle Payet… et se fait reprendre de volée par l’intéressé !

Eurosport a posé la question : jusqu’ou peut-on chambrer ? Avec en fond les tweets de Dimitri Payet sur le PSG. L’ancien niçois Alexy Bosetti a été interrogé sur ce thème, il a au passage taclé Payet, qui l’a repris de volée sur Twitter !

L’ancien niçois Alexy Bosetti estime que Payet est allé trop loin avec la photo retouché de la chanson du moment Bande organisé…

« Là, ça va trop loin. Ca ne m’a pas fait rire : Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C’est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s’il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin. » Alexy Bosetti – source : Eurosport (25/09/2020)