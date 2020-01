OM : « Quand ces deux sont absents, c’est impossible… »

L’effectif de l’OM aurait-t-il une chance de bien figurer en Ligue des Champions ? Pour le consultant RMC, Kevin Diaz seuls trois joueurs ont le niveau…

Kévin Diaz estime que l’effectif de l’OM est trop limité. Hormis Steve Mandanda, il ne voit que Florian Thauvin (26 ans) et Dimitri Payet (32 ans) capables d’évoluer au plus haut niveau. Strootman a perdu une partie de ses qualités, les jeunes Kamara et Caleta Car seront-ils capables de passer ce fameux palier ?

Trois joueurs de l’OM ont un niveau de top européen ?

« Je regarde la composition et l’effectif de l’OM en cette saison 2019-2020. Combien il y a de joueurs à Marseille qui ont une chance un jour de rentrer dans une nation du top 10 européen avec un statut de titulaire ? À part Mandanda en équipe de France, il n’y a personne… Et il n’y a que Payet et Thauvin qui ont aussi un niveau de top européen. Quand un des deux est là, ça va. Mais quand les deux sont absents, c’est impossible, surtout face à une équipe bien en place comme Angers ». Kévin Diaz – Source: RMC