OM: Quand Djellit encense Génésio en adressant un petit tacle à Sampaoli

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre les trois points ce dimanche après midi face au FC Metz. Dans la même journée, Rennes a humilié Lyon (4-1), une aubaine pour Nabil Djellit qui n’a pas hésité a comparer Jorge Sampaoli et Bruno Genesio…

Ce dimanche à 13h, l’OM recevait le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, les joueurs mis sur le terrain par Jorge Sampaoli n’ont pas donné entière satisfaction, et n’ont pas marqué le moindre but face au 19e du champion de France, une piètre performance. Dans la soirée, le Stade Rennais de Bruno Genesio a donné une leçon à Lyon… Nabil Djellit n’a pas hésité a comparer les deux coachs :

Si Genesio se prénommait Jorge, tout le monde crierait au génie

« Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie. En ce moment, la fameuse méthode Sampaoli se résume à Dimitri Payet. Milik peut aussi mettre un but de temps en temps. Avec moins de déchets techniques, Metz pouvait repartir avec les 3 pts, même à 10 vs 11. L’OM a concède bcp trop de situations nettes. L’OM c’est sympa mais ça commence à s’essouffler. Payet ne peut pas tout faire… » Nabil Djellit— Source: Twitter (07/11/21)

Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie #SRFCOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

En ce moment, la fameusr méthode Sampaoli se résume à Dimitri Payet. #OMFCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

Milik peut aussi mettre un but de temps en temps… #OMFCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

Avec moins de déchets techniques, Metz pouvait repartir avec les 3 pts, même à 10 vs 11. L’OM a concède bcp trop de situations nettes. #OMFCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

L’OM c’est sympa mais ça commence à s’essouffler. Payet ne peut pas tout faire… #OMFCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

Djellit pointe du doigt la somme du transfert de Gerson

Nabil Djellit, journaliste pour la Chaîne L’Equipe et Europe 1 s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter. Selon lui, il est sur les traces de trois recrues qui ont marqué les Marseillais de façon négative sous l’ère de Jacques-Henri Eyraud.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Metz (0-0) : Supporters marseillais frustrés, comportement des messins fustigé !

« Gerson sur les traces de Strootman, Mitroglou, Radonjic etc… 25 M€ » Nabil Djellit – Source : Twitter (07/11/21)