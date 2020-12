OM : Quand Eyraud et Aulas encensaient Mediapro…

Mediapro devrait cesser très rapidement son activité et ainsi mettre fin au mirage des droits TV à un milliard d’euros pour la Ligue 1. Si certains avaient alerté sur la fébrilité du nouveau « bienfaiteur » du football tricolore, ce n’était pas le cas de la majorité des présidents de clubs français…

L’Équipe rappelle ainsi les propos élogieux de Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas en conférence de presse à l’issue de l’appel d’offres couronnant Mediapro. Le président marseillais avait expliqué « On peut se féliciter de voir à quel point les efforts qui ont été faits par les propriétaires et les nouveaux investisseurs sont récompensés » alors que le Lyonnais avait claironné qu’il s’agissait « d’un jour béni pour le foot français. »

Clairement, Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas ne faisaient pas partie des sceptiques concernant le groupe de Jaume Roures…

Eyraud : « J'ai longuement discuté avec Jaume Roures (Mediapro) quelque temps après qu'il ai montré son projet aux présidents de L1, et j'ai vu en lui un grand professionnel »