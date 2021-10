OM: Quand Guendouzi et Saliba se chambrent…

L’Equipe 8/10 Impliqué sur trois des quatre buts marseillais, passeur décisif pour Kamara (27e) et buteur de la tête sur corner (57e) notamment, il a été très efficace jusqu’à ce but contre son camp de Mendes (90e+2) qu’il provoque. Il a eu son activité habituelle en première période mais il donnait parfois le sentiment de se disperser avant d’être beaucoup plus juste.

Maxifoot 8.5/10 Rarement décevant depuis son arrivée cet été, le milieu prêté par Arsenal a encore livré un gros match. Passeur décisif sur l’égalisation de Kamara, il marque ensuite le deuxième but marseillais d’une tête sur corner. Il provoque également le but contre son camp de Mendes en fin de match. Dans le jeu, il a été le plus incisif dans son secteur, où il a gratté quelques ballons et enclenché de nombreux mouvements vers l’avant.

So Foot 7.5/10 La gueule et l’attitude du méchant dans un téléfilm. Celui qui vient crucifier tout le monde quand on ne l’attend pas, et plutôt deux fois qu’une.