OM : Quand Igor Tudor déstabilise Bertrand Latour en conférence de presse !

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le coach olympien a été interrogé parle journaliste Bertrand Latour sur le fait qu’il assume la responsabilité de la défaite face à Nice. La réponse l’a décontenancé…

Si vous avez la preuve que j’ai dit que j’assumais la défaite face à l’OGC Nice, je vous offre une Rolex

« Je ne comprends pas la question. Vous dîtes que j’ai assumé la responsabilité de la défaite. Je ne sais pas ce que j’ai dit, je ne lis pas les journaux et je ne rappelle pas d’avoir dit cela. Si vous avez les images et les preuves que j’ai dit cela, je vous offre une rolex ou un café. Impossible que j’ai dit cela. Je pense que vous allez me payer un café, cela me surprend car je n’ai pas dit cela. » ». Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/02/2023)

La rencontre OM – PSG débutera mercredi 6 février à 21 h 10 au stade Vélodrome de Marseille.