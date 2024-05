OM: « Quand j’ai vu Longoria après la réunion houleuse, je pensais que c’était la fin… »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Fabrice Lamperti est revenu sur la réunion houleuse du 18 septembre dernier entre la direction marseillaise et les groupes de supporters. Pour le journaliste de La Provence, il s’agit du moment de bascule de la saison.

Invité dans Débat Foot Marseille, Fabrice Lamperti est revenu sur la réunion houleuse du 18 septembre dernier entre la direction marseillaise et les groupes de supporters. Selon le journaliste de La Provence, c’est le moment de bascule de la saison.

« C’est à partir de ce moment là que tu sais que la saison ne sera plus comme avant, a indiqué Fabrice Lamperti. Je me souviens d’en avoir discuté avec plusieurs supporters qui m’ont affirmé que la saison était déjà terminée. Celle-ci a été houleuse pour ne pas dire autre chose. Il y a eu des conséquences directes. Marcelino s’en va alors qu’il n’est pas visé par les supporters qui demandent le départ des quatre principaux dirigeants (Longoria, Ribalta, Tessier, Iriondo). Au départ, tu vas à l’Ajax sans entraîneur. Il y a aucun dirigeant qui représente l’OM aux repas officiels qui précèdent les matchs de Coupe d’Europe. Quand je vois Longoria lors de mon interview, je me dis que c’est la fin. C’est quand même compliqué d’être président de l’OM et d’avoir ce type de réactions. Des supporters nous ont confié que certains ont parlé aux dirigeants comme on parle à Marseille, un peu fort, on crie et qu’ils auraient aimé se faire remettre à leur place. Si on nous avait remis à notre place, c’était fini. On aurait senti l’autorité présidentielle. On serait passé à autre chose. Pendant toute la première partie de saison, je n’ai pas retrouvé un Pablo Longoria très investi. J’ai trouvé qu’il a repris un peu d’énergie au début du mois de février. Je l’ai senti de nouveau combatif mais avant je pensais qu’il allait faire ses valises à la fin de la saison », a-t-il ajouté.

