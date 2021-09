Quand Kamara n’est pas là, l’OM ne gagne pas…

L’OM s’est incliné 2-3 face à Lens ce dimanche en clôturer de la 8e journée de Ligue 1. Une première défaite cette saison qui fait mal à Jorge Sampaoli face à un rival. L’absence de Boubacar Kamara, forfait pour cette rencontre n’est pas anodine en termes de statistiques…

En effet, comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

Après le match nul 0-0 face à Angers, Boubacar Kamara s’était confié au micro de Prime Video sur sa blessure qui l’avait obligé à sortir avant la fin du match.

J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte — Kamara

« J'ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l'année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu'il en est. (…) Oui c'est un coup d'arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous reconcentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)

Poyur rappel, BOuba Kamara dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec, il sera donc libre de s’engager avec le club de son choix à la fin de la saison. Toutefois, la volonté du minot ne serait pas de partir libre. En effet, le milieu de terrain olympien serait même prêt à prolonger son contrat d’une saison (ou deux saisons) afin que l’OM puisse bénéficier d’une manière ou d’une autre de son départ la saison prochaine. À en croire les informations de Sacha Tavolieri, la prolongation de Boubacar Kamara serait même une option plus que concrète. Le milieu de terrain olympien aurait même laissé filtré « Je sais ce que je dois à ce club, je ne vais pas faire une Flamini ». Ces information date de la fin du mercato et depuis un mois rien n’a officiellement bougé. En cas de prolongation, Pablo Longoria devrait apprécier ce geste qu’avait déjà fait Maxime Lopez avant de partir du côté de Sassuolo la saison dernière.