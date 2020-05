OM : Quand Koné s’était chauffé avec Valbuena, il raconte la réaction du vestiaire…

Champion de France avec l’OM en 2010, Baky Koné est aujourd’hui président de la section football de l’Asec Mimosas. L’ancien attaquant est revenu sur ses années marseillaises pour la Provence…

Recruté en 2008 pour jouer sous les ordres de Gerets, Baky Koné sera champion la saison suivante avec Deschamps. Ensuite, il quittera le club en 2010 pour le club qatari de Lekhwiya Sports Club. Dans un entretien accordé à la Provence ce lundi, il revient sur son passage à l’OM et raconte l’ambiance de l’époque…

Un vestiaire chambreur… « les deux nains vont se abttre »

« Quand on gagne un trophée, on se dit qu’on n’a pas souffert pour rien. Ça fait prendre conscience de toute la beauté du football, surtout à Marseille où c’est multiplié par 10, par 1 000… L’émotion est tellement énorme ici qu’on ne peut pas la quantifier ! J’ai tenté de relever beaucoup de défis durant ma carrière, et Marseille en était un beau. Je suis très fier de ce passage et de ces deux trophées. (…) Je me faisais toujours chambrer par mes grands frères Niang, Diawara et Mandanda. On fêtait bien nos victoires dans les vestiaires, on dansait, ça me manque ! Une fois lors d’une mise au vert, on s’était un peu chauffés avec Valbuena. Niang et les autres avaient détendu l’atmosphère en disant : « Les deux nains vont se battre ». C’est un exemple qui illustre la très bonne ambiance qui régnait dans le groupe. » Bakari Koné – source : La Provence