OM : Quand le président Eyraud donne ses conseils… aux jeunes entrepreneurs marseillais

Le président Eyraud était présent à la 22e édition du salon Le Phare de l’Entrepreneuriat, le rassemblement annuel des entrepreneurs du territoire dédié à la création d’entreprises et à l’innovation. Il s’est confié à Made in Marseille…

Ce dernier a évoqué l’importance de l’OM et a donné quelques conseils aux jeunes entrepreneurs marseillais.

Ce n’est pas un club comme un autre l’Olympique de Marseille — Eyraud

« Je suis un entrepreneur depuis maintenant une vingtaine d’année, c’est ma vie et je suis impressionné par le dynamisme de l’écosystème entrepreneurial à Marseille. (…) On a évidement compris depuis le premier jour que ce club avait un impact extrêmement lourd sur cette ville, sur ces habitants. Ce n’est pas un club comme un autre l’Olympique de Marseille. On est là pour gagner des matches sur le terrain mais aussi pour exercer notre responsabilité sociale. Il faut que l’on soit proche des gens, il faut leur rendre tout ce qu’ils nous donnent. Il n’y a rien sans travail, l’entreprenariat ce n’est pas une sinécure. ça peut être très dut, il y a des hauts et des bas. Je conseil souvent à un jeune entrepreneur d’y aller avec un associer. Etre seul à la tête d’une start up ça peut être difficile à porter… » Jacques-Henri Eyraud – source : Made In Marseille