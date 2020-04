OM: Quand les Girondins de Bordeaux taclent Sertic !

Grégory Sertic vit une saison blanche aussi bien en Ligue 1 qu’en National 2 où il n’est pas appelé pour les matches…

Le Community Manager n’a pas épargné Grégory Sertic sur Twitter. En effet, après une question d’un supporter bordelais sur le joueur marseillais, le CM a répondu par » C’était un joueur de foot. Il a pris sa retraite en 2017″.

L’OM avait tout de même payé 1,5M€ à Bordeaux pour racheter les six derniers mois de son contrat. Lors des derniers jours du mercato hivernal 2017 (le 30 janvier), Grégory Sertic était officiellement transféré à Marseille. Entre blessures, méforme et niveau insuffisant, ce recrutement est un des plus gros échecs du staff marseillais.

Le chiffre : 108

A LIRE AUSSI : OM : Rongier lance un nouveau défie… Amavi, Sanson et Lopez se moquent !

C’est le nombre de minutes disputées par Grégory Sertic en Ligue 1 depuis le 10 août 2018 soit la première journée de la saison 2018/2019. Le milieu défensif ou défenseur central a participé à 4 matches dont 1 comme titulaire la saison dernière, aucun cette saison…

Voici le XI aligné par Francis Gillot pour cette finale de Coupe de France ! Coup d’envoi à 20h45 sur Facebook et https://t.co/t6S1LVikk7 #FCGBETG pic.twitter.com/iG6uUeMTr5 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 5, 2020

Sertic c’est un joueur ?? — UltraDJ33 🇪🇸 (@DjSimon33_) April 5, 2020