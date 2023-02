OM Quand les supporters marseillais installent un kop marseillais à la Baugeoire !

L’OM s’est imposé 0-2 à Nantes et a pu compter sur le soutien de supporters marseillais. Malgré une interdiction de déplacement, les supporters de l’OM étaient en nombre et ont été installé dans un Kop !

En effet, un arrêté préfectoral avait interdit la présence de supporters phocéens. Le parcage habituellement réservé aux supporters était par conséquent vide au début de la rencontre. Cependant, de nombreux fans de l’OM ont décidé de passer outre cette interdiction et ont finalement rejoint ce parcage.

Pas de parcage à la Beaujoire sur arrêté préfectoral ? Les supporters de l’OM créent le parcage spontané après un premier « Aux Armes ». Ils gagnent la zone qui aurait du leur être réservée #FCNOM pic.twitter.com/LCNKj3JTpm — Fabrice Lamperti (@gouffa83) February 1, 2023

La préfecture : Interdiction de déplacement pour les supporters marseillais à Nantes

Les marseillais : pic.twitter.com/jHjIHIrxBP — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) February 1, 2023

#FCNOM le parcage olympien renait de ses cendres !!! Même quand le parcage est interdit on l’ouvre quand même 😂😂😂@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/ah9BpJnwMC — Karim Attab (@karimattab1) February 1, 2023

Merci à vos stadiers d’avoir ouvert le parcage pour les supporters marseillais. Il y en avait probablement beaucoup d’autres dans tout le stade !!! — Arnaud (@ArnaudANT1983) February 1, 2023

On ne doit pas penser au titre, c’est trop tôt – Tudor

« Quand vous menez 1- 0 et que vous ratez les deux ou trois buts que l’on devait marquer, c’est difficile ensuite d’éviter de prendre un but en fin de match… On devait faire un match sérieux parce qu’ici ce n’est pas facile. J’ai apprécié le but d’Ounahi. On sait qu’il a ce talent . Il n’est bien sûr pas encore en forme physiquement et il doit s’adapter à notre façon de jouer. Il va lui falloir du temps mais son talent est là. Son but est incroyable. On a beaucoup de matchs et maintenant on a l’équipe que l’on voulait avec des solutions à tous les postes. On ne doit pas penser au titre, c’est trop tôt. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce championnat il y a Paris qui dépense 200 millions sur des joueurs. Mais On doit déjà penser à battre Nice » Igor Tudor – Source Prime Video 01/02/2023