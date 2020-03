OM : Quand Mandanda s’entraînait avec ses frères !

Il y a quelques jours, beIN Sport publiait un reportage sur Steve Mandanda, raconté par ses frères. L’un d’eux, Riffi, raconte qu’ils s’entraînaient tous les trois, sans le plus jeune d’entre eux !

Les quatre fils de la fratrie Mandanda sont tous gardiens professionnels de football. Le plus âgé, Steve aurait initié ses frères à l’amour de ce poste selon Over qui évolue à Créteil.

Je ne sais pas s’il y a des familles similaires au monde — RIFFI MANDANDA

Dans un entretien accordé à beIN Sport, les trois frères de Steve sont revenus sur la carrière de leur ainé. Riffi, 3e gardien du Stade Rennais a raconté que lorsqu’ils étaient jeunes, les trois plus grands s’entraînaient ensemble… Mais sans Over qui était trop petit pour sortir jouer avec ses frères !

« C’est vrai qu’on est quatre professionnels. Quatre gardiens en plus. Je ne sais pas s’il y a des familles similaires au monde. On allait souvent au stade pas loin de chez nous à pied. On faisait des footings à trois (Rifi, Parfait et Steve) et on finissait sur quelques frappes. C’est Steve qui frappait, nous, on essayait de les arrêter ! »

Riffi Mandanda – Source : beIN Sport