OM : Quand McCourt a failli sauver Bordeaux…

S’il est souvent critiqué depuis son arrivée à Marseille en 2016, Frank McCourt reste un propriétaire sérieux qui permet à l’OM de garder un train de vie respectable. Son bilan est encore meilleur lorsqu’on le compare à d’autres en France…

À Bordeaux, GACP, King Street et Gérard Lopez se sont succédés pour absolument détruire le club, actuellement relégué en N2. Pourtant, les Girondins auraient pu être revendus à McCourt en 2016, c’est ce qu’a révélé l’ancien propriétaire bordelais Nicolas De Tavernost dans le livre « Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers » des Éditions Sud-Ouest. Il explique : « À l’été 2016, le propriétaire thaïlandais de Leicester est venu. (…) Finalement, ça ne s’est pas fait car à l’époque, nous n’avons pas trouvé de faille dans la réglementation de l’UEFA pour la multipropriété. Pourtant, il y avait déjà Red Bull… Il y a aussi eu un Saoudien, mais c’était très rock’nroll. J’étais en Corse, on est venus à Bordeaux en plein milieu de l’été, au mois d’août. On a vu un gars qui possédait des Lidl… Le dossier n’était pas sérieux. En revanche, Frank McCourt a failli acheter Bordeaux ! Je l’ai rencontré par l’intermédiaire de l’avocat Didier Poulmaire, On s’est vus à Bagatelle, car il venait de racheter le jumping européen pour sa nouvelle épouse. Finalement, il a choisi Marseille après l’Euro 2016. »

La solidité de McCourt est mis en avant par d’autres observateurs comme Nasri après la signature d’Adrien Rabiot cet été.

Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques — Nasri

Pour lui c’est un « recrutement XXL » a t-il expliqué sur les antennes de Canal +, avant d’ajouté : « « ce joueur-là, avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L’avoir à Marseille, c’est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Frank McCourt, qui signe les chèques (…) Moi, ça ne me fait rien qu’il soit Parisien. Normalement, il aurait dû avoir un traitement différent au PSG. Je suis content qu’il signe à Marseille. », termine-t-il.