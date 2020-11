OM : Quand Mourinho réussit face à Guardiola ce qu’AVB voulait faire…

Lors de la réception de Manchester City en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est incliné trois buts à zéro. L’entraîneur portugais de l’OM souhaitait attendre alors bas son adversaire et le piquer sur ses rares opportunités. C’est justement ce qu’a réussi à faire son ancien mentor contre le même adversaire…

José Mourinho a battu Pep Guardiola hier après-midi !

L’ex-Special One n’a pas cherché à avoir la possession du ballon ni une pelleté d’occasions. Un but dès la 5′, un autre à la 65′, 4 tirs au total, 33% de possession de balle mais trois points au bout.

Tottenham 2 – 0 Manchester City.

Great movement from Kane to create the space for Son.

With The Good Movement off the ball from Kane

But looking at this

Defensively who was at fault for City?#TOTMCI pic.twitter.com/oG0dqTaIjP

— Coach Vuyo 🔥⚽️ (@MAVUYOSTAR) November 22, 2020