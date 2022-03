OM : « Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu… »

L’OM est dans une mauvaise passe, le jeu n’est plus là et les résultats non plus. Jorge Sampaoli est la cible des critiques, y compris pour Bernard Pardo même si ce dernier veut tempérer les propos…

Je crois que tout n’est pas à jeter à la poubelle — Pardo

« C’est difficile de se permettre de critiquer ce qui se passe actuellement dans la mesure où l’OM était 2e et reste tout de même 3e. Je respecte le travail de Jorge Sampaoli. Je ne peux donner que mon humble avis : je trouve que l’équipe est trop ‘caméléon’ et joue trop par rapport à l’adversaire. Je préférerais que l’OM prenne vraiment le jeu à son compte quand c’est possible. Il y a l’effectif pour. Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu et une base solide. Mais je crois que tout n’est pas à jeter à la poubelle. On était aux anges quand ce coach est arrivé, il faut relativiser. Les joueurs doivent faire corps avec lui, il n’y a que comme ça qu’ils s’en sortiront. Quand je vois Payet, à la sortie du terrain, dire qu’il faut ‘dégonfler les têtes’, je n’adhère pas. Si tu veux faire une telle déclaration, fais-la dans le vestiaire si tu le penses vraiment ! Là, tu donnes juste à manger à tout le monde pour qu’on nous tombe dessus. » Bernard Pardo – Source: La Provence (08/03/2022)

Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper — Baup

« Le souci est toujours le même : il faut marquer. Cela vient du réalisme offensif, de la qualité de la finition, du nombre de situations que tu peux avoir. Il y a une forme de possession latérale, mais il n’y a pas de vraie occasion et de concrétisation. Quand tu n’inscris pas de but ou que tu mènes 1-0, ce que je connais assez bien, il faut que tu sois très hermétique derrière pour faire un résultat. La première erreur ou la moindre faiblesse défensive te fait basculer du mauvais côté. Quand tu n’es pas capable de mettre deux ou trois buts, c’est difficile. (…) Aujourd’hui, un joueur doit être capable d’occuper plusieurs postes dans des organisations différentes et sur plusieurs zones sur le terrain, sans toutefois être déstabilisé. Il ne faut pas non plus pousser cela à l’extrême et faire d’un élément offensif un défenseur. L’évolution des sports collectifs est conséquente, il faut s’y adapter. On est passé à autre chose, mais il ne faut pas perdre le bon sens. Il n’y a aucune raison que l’OM ne finisse pas dans les trois premiers, mais on entre dans la période où beaucoup de clubs ont déjà connu des moments difficiles et ne vont plus en vivre, comme Nice ou même Lyon. Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper. » Elie Baup – Source: La Provence (08/03/2022)