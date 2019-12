OM : Quand Payet chambre Germain en ambiance Noël

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a publié une vidéo où deux équipes s’affrontent à des jeux… Valère Germain a longuement été chambré par Dimitri Payet.

En plus d’être le leader technique sur le terrain, Dimitri Payet est également l’un des plus chambreur dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Quasiment à chaque fois qu’un joueur marseillais est questionné à ce sujet, c’est le numéro 10 qui est ciblé comme étant celui qui chambre le plus ses coéquipiers.

La TEAM de @dimpayet17 affronte celle de @ValereGermain à l’occasion des 𝗫𝗺𝗮𝘀 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 🎄😂 Pour voir la vidéo complète 👉 https://t.co/rePTASv3Ho

De nombreux cadeaux sont à gagner 🎁👀 pic.twitter.com/zPDC84CAR8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 18, 2019

On dirait un vaisseau Valère ! — PAYET

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a publié une vidéo sur le thème de Noël. Deux équipes s’affrontent à des jeux… La « Team Payet » vs la « Team Germain ». Et comme à son habitude, l’international français a profité de ce moment pour chambrer l’attaquant marseillais sur la taille de sa tête.

« Il nous faut un plus grand écran vu que c’est Valère qui arrive… On peut avoir un écran Plasma s’il vous plait? », a lancé le milieu offensif. « On dirait un vaisseau Valère ! Il a un casque ! », ajoute Payet avant que Germain lui réclame de changer de cible… Une scène très drôle qui prouve une fois de plus que l’ambiance est très bonne entre les joueurs de l’Olympique de Marseille.