OM : Quand Payet humilie et affiche Veretout !

Au delà de sa qualité technique, Dimitri Payet est un gros chambreur. Le capitaine de l’OM s’est nouvelle fois illustré à l’entrainement en collant un petit pont à Jordan Veretout. Il n’a pas manqué de l’affiché via son compte twitter ensuite !

Dimitri Payet a publié les image de l’entrainement avec le commentaire suivant : « C’est bon c’est plus drôle maintenant… »

C’est bon c’est plus drôle maintenant 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kV43gIejSn — Dimitri Payet (@dimpayet17) May 17, 2023

L’ambiance est au beau fixe avant d’aller affronter le LOSC ce samedi pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. En effet, ce mercredi, Dimitri Payet a profité d’un entrainement pour se payer son collègue Jordan Veretout dans la joie et la bonne humeur. Le capitaine n’a pas pu s’empêcher de publier une vidéo via son compte Twitter, avec en prime les rires et le chambrage d’autres éléments du groupe.