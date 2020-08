OM : Quand Riolo dénonce l’hypocrisie de Villas-Boas !

Au milieu de la préparation de l’OM, est venu se greffer un match amical face au Bayern Munich. Une opération commerciale qui n’avait guère plu à l’entraîneur André Villas-Boas…

Daniel Riolo est revenu sur cette prise de position de l’entraîneur portugais dans l’After spécial Marseille ce lundi. Pour l’éditorialiste de RMC, tout cela relève d’une certaine hypocrisie de la part de l’ancien coach de Tottenham…

Les mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, c’est insupportable !

« Villas-Boas a raison de se plaindre des opé’ commerciales. Moi, les personnes qui ont un salaire aussi élevé… Je veux dire c’est aussi le commerce qui fait ton salaire ! Les mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, c’est insupportable ! (…) Qu’on arrête un peu le foutage de gueule ! Ça me fait penser qu’un soir dans l’After, on devrait dénoncer les guirlandes d’hypocrisie. On va mettre de côté les phrases de Villas-Boas parce qu’il y en a eu quelques unes qui sont au comble de l’hypocrisie. Au comble ! Le soutien à la non-reprise… »

Daniel Riolo – Source : After Marseille

André Villas-Boas : « Je suis très pragmatique avec la #PrépaOM. Les résultats ne m’intéressent pas du tout. On joue des matchs faciles. Je ne suis pas habitué à jouer des matchs comme celui contre le Bayern Munich, seulement motivé par l’aspect commercial. » La Provence | #TeamOM pic.twitter.com/D5vQrhZHkK — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 22, 2020