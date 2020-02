OM : « Quand t’es honnête avec les supporters, c’est facile… »

Football Club de Marseille est parti en Belgique à la rencontre de l’ancien gardien de but de l’OM, Vedran Runje. Le gardien croate nous raconte son intégration express à la ville, à la culture marseillaise…







« Avec les supporters, c’est facile, si t’es honnête avec eux. Après il y a des jours moins bons… Mais si tu te donnes à 100%, souvent ça suffit. Mais après pour mon adaptation… Marseille, c’est un peu comme Split, chez moi, mais en plus grand. Quand je suis arrivé à Marseille, je me suis dit ‘Waow je suis arrivé chez moi.’ Même ambiance, même caractère… Même pas besoin de s’adapter ! Alors oui, j’ai aimé l’ambiance, la qualité de vie, la mentalité dans la ville. Donc oui, Marseille fait partie des clubs où j’ai préféré évoluer. Et au Standard de Liège également car c’est là-bas que j’ai commencé à vraiment jouer au football. D’ailleurs, c’est encore un peu la même mentalité. Des clubs où t’es obligé de donner 100%. »

Vedran Runje – Source : Football Club de Marseille

