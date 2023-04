OM: Quand Tudor écarte Tavares de l’entrainement !

Lors de son interview accordée à l’Equipe; Tudor expliquait avoir viré un joueur de l’entraînement a cause de son manque d’investissement. L’élément en question serait Nuno Tavares…

En difficulté ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares ne devrait vraisemblablement pas rester en France. D’après l’Equipe, Tudor aurait viré Tavares de l’entrainement la semaine passée à cause du manque d’investissment du Portugais.

Les dirigeants estiment qu’il n’est pas fiable

« Arsenal voudrait le vendre. Les dirigeants des Gunners ne veulent pas le prêter une deuxième saison d’affilée. Il lui reste deux ans de contrat. Il est prêté sans option d’achat donc normalement il retourne à Londres. L’OM ne s’est pas montré définitif, ils n’ont pas clairement spécifié qu’ils voulaient le laisser partir mais on en prend clairement le chemin. Au début de la saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Il occupe un poste où c’est compliqué de trouver des joueurs de haut niveau. Les dirigeants d’Arsenal ont le même avis que ceux de Marseille. Ils estiment que ce n’est pas un joueur fiable. Si Arsenal le brade lors du prochain mercato et que l’OM y voit un certain intérêt, il y aura peut-être un coup à jouer. Marseille reste attentif mais la tendance est à un retour à Arsenal. » Florent Germain – After Foot (22/03/2023)

De Bono : « Tavares joue à l’OM comme s’il était au quartier » – https://t.co/1fNu1Q0wHX pic.twitter.com/HwvzoyauLh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 22, 2023

On a l’impression que Tavares s’en fout

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)