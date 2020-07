OM – Quand un ancien collaborateur de Longoria se lâche : « Il m’a arnaqué et maltraité… C’est un lâche et un menteur! »

Visiblement remonté contre le nouveau head of football de l’OM Pablo Longoria, l’ancien joueur de Valence Vicente Rodriguez s’est lâché sur son ancien collaborateur !

Ancien international Espagnol, Vicente Rodriguez est une légende du côté de Valence. En 11 saison sous le maillot du club « Ché », Vicente a remporté 2 championnats d’Espagne, et une coupe de l’UEFA, face à l’OM en 2004. Après sa retraite de joueur, Vicente Rodriguez a intégré le staff Valencian, ou il a côtoyé pendant 1 an un certain Pablo Longoria… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas apprécié travailler avec lui.

je ne voulais plus travailler avec longoria

Dans une interview accordée en mai dernier à la Cadena Ser, et relayée par RMC, Vicente a réglé ses comptes avec Pablo Longoria. Et il n’est pas passé par 4 chemins :

« Il n’a rien démontré à Valence car ce sont Mateu Alemay (NDLR : président du Valence CF) et Marcelino Garcia Toral (NDLR :ancien coach de Valence) qui s’occupaient des transferts. Il m’a arnaqué et maltraité. Un jour, je l’ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n’a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est: un lâche et un menteur. » Vicente Rodriguez – Source : Cadena Ser – 19.05.2020