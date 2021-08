OM : « Que ça marche ou non, Sampaoli va apporter à notre Ligue 1 »

Alors que l’Olympique de Marseille fait son entrée en lice en championnat demain soir en se déplaçant à Montpellier, le consultant de RMC Walid Acherchour donne son ressenti sur la méthode Sampaoli…

En match de clôture de cette première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ira défier les montpelliérains sur leur pelouse de la Mosson. Après des matchs amicaux convaincants, le consultant Walid Acherchour est revenu pour RMC sur sa vision de la patte Sampaoli. Et quelques soient les résultats cette saison, il assure que le coach argentin apportera un plus au championnat.

« J’ai l’impression que quand on regarde l’OM, tactiquement, on est éveillé, on doit réfléchir constamment » — Walid Acherchour

« On l’a vu sur les matchs amicaux, et même sur la fin de saison dernière, je reste positivement intrigué par ce que ce coach va faire dans notre Ligue 1. J’ai l’impression que quand on regarde l’OM, tactiquement, on est éveillé, on doit réfléchir constamment. Que ça marche ou non, je pense qu’il va apporter à notre Ligue 1. On l’a encore vu contre Villarreal, les adaptations tactiques, avec ou sans ballon, moi ça me fascine. Donc j’attends avec impatience ce qui va se passer à l’OM avec de très belles recrues sur le papier. Il y a un vrai challenge en Ligue 1″ Walid Acherchour – Source : RMC (06/08/2021)