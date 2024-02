La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est en crise et vient d’officialiser et de présenter Jean Louis Gasset… On a parlé du nouveau coach de l’OM, du départ de Gattuso mais aussi de Longoria et de l’émergence de Tessier. Egalement au menu, l’absence de McCourt, la fin de la saison, le coach de la saison prochaine…

Le replay sur Youtube