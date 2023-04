OM : Que se passe-t-il avec Eric Bailly ?

Depuis le début de l’année 2023 Eric Bailly est devenu fantomatique à l’OM. Entre ses blessures, sa longue suspension et ses erreurs défensives, l‘Ivoirien ne semble plus être en odeur de sainteté à Marseille. Prêté avec option d’achat par Manchester United, il est très probable que l’OM ne le conserve pas la saison prochaine.

Eric Bailly est échec à l’OM. Arrivé au club, en prêt avec option d’achat de Manchester United, pour se relancer les débuts de l’Ivoirien avec l’OM sont bons. Mais dès le 1er novembre, lors de la défaite 1-2 en Ligue des Champions contre Tottenham à domicile, Bailly se blesse et son niveau commence à chuter. Durant la coupe du monde le défenseur est resté à Marseille pour poursuivre sa rééducation et s’entraîner à son rythme.

Mais le 7 janvier, lors de la victoire 2-0 en 32e de finale de la coupe de France contre Hyères, le défenseur met un coup de pied dans le torse d’Amlike N’Diaye. Un geste qui vaudra une hospitalisation pour le joueur de Hyères et sept matchs de suspension pour Bailly. Il revient sur les terrains le 11 février lors de la victoire 2-0 à l’extérieur, contre Clermont. Mais depuis il n’a joué que 126 minutes. À date sur l’ensemble de la saison il n’a disputé que 749 minutes avec l’OM, en 18 matchs, toutes compétitions confondues.

Bailly, un avenir loin de l’OM

L’option d’achat de Bailly deviendrait obligatoire si le joueur dispute plus de la moitié des matchs de l’OM cette saison. Pour l’instant ce chiffre n’est pas atteint et comme Tudor ne lui fait plus confiance, il ne devrait pas atteindre ce chiffre.

💵 | Éric Bailly 3e plus gros salaire de l’Olympique de Marseille 🇫🇷 pic.twitter.com/ciL8tHayH3 — Le Foot Ivoirien ⭐⭐ (@lefootivoirien) March 30, 2023

L’OM semble donc tout faire pour se débarrasser de Bailly à la fin de saison, pour éviter de traîner son salaire imposant comme un fardeau.