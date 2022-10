OM : « Quel est le vrai rôle de Gerson ? Personne ne sait. »

Dans quelques heures, l’OM affrontera Francfort pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Pourtant à Marseille, c’est le cas Gerson qui est au centre de tous les débats.

Titulaire indiscutable la saison dernière sous les ordres de Sampaoli, Gerson n’est que peu utilisé par Tudor cette saison. Le Brésilien ne compte que huit titularisations toutes compétitions confondues cette saison et n’a pas joué depuis la défaite à domicile face à Ajaccio. Un problème tactique de taille dont ont débattu les intervenants de l’émission Débat Foot Marseille lundi.

« Le problème de Gerson, c’est qu’il y a peu de personnes qui sont capables de dire « il est bien à ce poste là ». Et ça vient du fait que l’an passé avec Sampaoli, il n’y avait pas d’avant-centre : tout le monde jouait un peu partout, on ne savait pas comment l’équipe jouait, ni l’organisation qu’elle avait. Donc ces joueurs là en tiraient bénéfice parce que ils n’avaient pas de rôle bien précis et comme ils sont bons techniquement, ils sont capables d’éliminer : ça les met en lumière. Mais dans une organisation précise, personne ne sait où il joue. Quel est son vrai rôle ? Personne ne sait. Quand on parle de ça, on en revient à dire que dans cette organisation, ça limite certains joueurs. Dans une autre organisation, peut-être qu’on aurait besoin de ces profils pour arriver à trouver un équilibre. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille – 24/10/2022

On va aller voir ailleurs. C’est inévitable — Marcao

Marcao, père et agent de Gerson, s’est récemment indigné de la situation que vivait son fils dans la cité phocéenne et a même menacé les dirigeants marseillais d’aller voir ailleurs. « Je vais essayer d’être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach » Marcao – L’Equipe

