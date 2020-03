OM : Quel mercato ? Un fair play financier en stand by ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille (mode confinement) avec Jean Charles de Bono, passim Tirreche (journaliste Stat Perform) Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Benjamin Courmes (journaliste FCM)

A quoi pourrait ressembler le prochain mercato de l’Olympique de Marseille ? La pandémie du Coronavirus qui touche actuellement toute la planète risque d’avoir des répercutions colossales sur l’économie mondiale. Les clubs de foot ne seront pas épargnés bien au contraire. Quid du Fair Play Financier dans un tel contexte ? Retrouvez en video ci-dessus l’avis de nos intervenants dans la video ci-dessus

Tout cela va compliquer les achats et les ventes

« Ce n’est pas que pour l’OM ! De nombreux clubs sont dans ce cas là. Beaucoup de petits clubs notamment parviennent à équilibrer leur compte grâce à des transferts de joueurs lors du mercato. Les clubs dans le monde entier perdent énormément d’argent, ça se compte en milliards d’euros globalement dans les différents championnats. Du coup, ils n’auront pas beaucoup d’argent à dépenser. Le mercato risque également d’être réduit dans le temps. Tout cela va compliquer les achats et les ventes, et cela va encore plus compliquer la situation de l’OM qui doit réaliser de gros transfert en terme de cessions de joueur. Il faudra espérer que le Fair Play financier soit clément… » Nicolas Filhol – Source : Footballclubdemarseille.fr

