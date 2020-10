OM : Quel (nouveau) onze face à Lorient ?

L’OM se déplace à Lorient ce samedi (17h) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Quel onze va mettre en place André Villas-Boas pour ce match ?

Le coach olympien s’est dit fatigué par les questions sur le système de jeu ce vendredi en conférence de presse. Pour autant, ce dernier a expliqué qu’il devrait faire quelques changements face à Lorient samedi : « On n’a pas eu Payet contre Bordeaux, ce qui m’a offert l’opportunité de changer le système de jeu. C’est à moi de trouver la solution. Il pourrait y avoir de la rotation à Lorient, en tenant compte du paramètre physique. Et on pourrait de nouveau changer l’équipe et le système contre Manchester City, pour essayer autre chose. » Sans Dimitri Payet, suspendu, AVB pourrait relancer son 4-4-2 avec Cuisance en meneur de jeu…

Cuisance titulaire, quid de Sanson et Benedetto ?

Mandanda devrait bien garder les buts marseillais pour ce déplacement en Bretagne. La défense pourrait rester inchangée, sauf si Nagatomo est titularisé côté droit afin de laisser souffler Hiroki Sakai. Au milieu, Kamara devrait retrouver sa place, quid de ses acolytes ? Gueye pourrait être récompensé de son bon match face à l’Olympiakos et pousser ainsi Sanson sur le banc. Enfin en attaque, Cuisance devrait fêter sa seconde titularisation, Payet étant suspendu, Thauvin devrait débuter. Reste à savoir si Benedetto sera titularisé…

Un 4-4-2 avec Gueye ?

Mandanda

Sakai (ou Nagatomo) Alvaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Gueye (ou Sanson ou Strootman)

Cuisance

Thauvin Benedetto (ou Germain)

Un 4-3-3 avec des changements

Mandanda

Sakai (ou Nagatomo) Alvaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Cuisance

Thauvin Radonjic

Benedetto