Votre rendez-vous du lundi est de retour avec un second Débat Foot Marseille diffusé en live à partir de 17h30. Football Club de Marseille vous retrouve dans son studio avec Mourad Aerts, Benjamin Courmes et notre invité Wahid. Notre équipe va évoquer l’actualité de l’OM sur la vente, l’avant-match face à Brest et le mercato.

