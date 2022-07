OM : Quel onze avec Tudor? Les matchs amicaux… CLAUSS, TAVARES, les dossiers chauds du Mercato !

Débat Foot Marseille était en direct sur Twitch ce lundi après-midi à 14h30. Voici le replay sur YouTube ! L’émission du jour était avec nos journalistes Rayane Benmokrane Nicolas Filhol et nos invités Matthias Manteghetti et Titi c’est toi le boss ! Au sommaire : le système de jeu de Tudor, quel onze et les rumeurs mercato !

