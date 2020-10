OM : Quel onze avec une défense à 3 ?

En conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a évoqué la possibilité de changer de système, en plus précisément avec une défense à trois. A quoi pourrait ressemble le onze de l’OM face à Bordeaux ce samedi si le coach portugais décidé de débuter avec ce système ?

On conférence de presse ce jeudi, AVB a confié : « On a travaillé un système alternatif… on veut gagner de la confiance. Une défense à trois, c’est une possibilité, on veut commencer à mettre ça en place. Sakai est un joueur qui peut s’adapter comme défenseur central (dans une défense à 3) ». Vu que Dimitri Payet est suspendu pour la reception de Bordeaux (et du match suivant), à quoi pourrait ressembler l’OM avec une défense à trois ?

Un changement de système… Mais quand ?

Si le coach décide de démarrer avec un nouveau systeme de jeu (ce qui reste encore seulement une possibilité), le premier choix va concerner la défense. Alvaro et Caleta Car les habituels titulaires devraient bien y figurer, quid du troisième larron. Balerdi, Sakai et Kamara (aussi Perrin) peuvent occuper ce poste.

Ensuite, AVB devra choisir entre un 3-5-2 ou un 3-4-3. Si Thauvin et Benedetto seraient des favoris pour occuper les postes offensifs, si Amavi occuperait le couloir gauche, les autres postes disposent de plusieurs solutions. Cuisance, la dernière recrue, peut jouer sur un côté ou dans le milieu mais serait meilleur à son poste, celui de meneur de jeu. Sakai, qui peut jouer en défense centrale, peut aussi occuper le poste de piston droit. Bouna Sarr avait le profil idoine pour ce poste qui pourrait aussi être laissé à Sanson. Enfin pour les places dans l’axe du milieu, Kamara, Rongier, Sanson, Cuisance, Gueye ou encore Strootman postulent. Beaucoup de choix à faire, on vous propose 4 onze possibles…

En 3-4-3 avec Sakai au milieu

Mandanda

Balerdi – Alvaro – Caleta Car

Sakai – Kamara – Rongier – Amavi

Thauvin – Benedetto – Cuisance

En 3-4-3 avec Cuisance en 10

Mandanda

Sakai – Alavaro – Caleta Car

Sanson – Kamara – Rongier – Amavi

Cuisance

Thauvin – Benedetto

En 3-4-3 avec Kamara en libéro

Mandanda

Alavaro – Kamara – Caleta Car

Sakai – Gueye – Rongier – Amavi

Cuisance

Thauvin – Benedetto

En 3-5-2 plus défensif

Mandanda

Balerdi – Alavaro – Caleta Car

Sakai – Sanson – Kamara – Rongier – Amavi

Thauvin – Benedetto