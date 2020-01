OM : Quel onze contre Trelissac ?

« Pour Flo, on reste sur la mi-février pour son retour, il a commencé aujourd’hui à faire des courses sur tapis. On reste sur cet objectif, avec reprise des exercices de courses fin janvier. Steve a repris la course ce vendredi, pour Rennes, il sera bien. On en a profité pour lui donner un peu plus de repos et ne pas prendre trop de risques. Morgan (Sanson) s’est entraîné lors des deux derniers jours, mais on va opter pour le repos, en vue du match à Rennes. On va réfléchir à faire tourner l’équipe avec le staff. On veut aussi profiter de ce match pour donner du rythme à nos joueurs, retrouver le tempo laissé à la fin de l’année 2019. Le prochain match est contre Rennes, je ne veux pas laisser trop de monde sans temps de jeu pour jouer un match si important. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 3 janvier