OM : Quel onze face à Angers ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille reçoit au Stade Vélodrome le SCO d’Angers à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va préparer le coach argentin ?

Absents de l’entraînement vendredi, Mickaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui et Valère Germain ne devraient pas être utilisés par Jorge Sampaoli pour la réception du SCO d’Angers dimanche soir au Stade Vélodrome. Envoyé chez les jeunes pour s’entraîner, Christopher Rocchia ne devrait pas non plus figurer dans le groupe marseillais.

Plusieurs joueurs mis de côté

Avec ces nombreuses absences, Sampaoli devrait avoir à sa disposition un effectif assez réduit.

Le onze de l’OM en 5-3-2

Mandanda

Lirola Balerdi Alvaro Sakai Nagatomo

Thauvin Kamara Gueye

Payet Milik