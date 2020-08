OM : Quel onze face à Brest ?

L’OM se déplace à Brest ce dimanche pour la 2e journée de Ligue 1. André Villas-Boas devrait faire sans plusieurs de ses joueurs à cause du COVID-19… Quel onze va proposer le coach portugais ?

Après l’annulation du match face à l’ASSE vendredi dernier au Vélodrome, l’Olympique de Marseille va se déplacer à Brest ce dimanche pour son premier match de la saison. André Villas-Boas va devoir innover dans son onze de départ à cause de nombreux cas de COVID-19 au sein de l’effectif.

RONGIER PAS A 100%, ALVARO, PAYET, SARR ET AMAVI OUT

Pour ce match, Steve Mandanda devrait être aligné. Le Capitaine a été rassurant sur son état de santé. Jordan Amavi et Bouna Sarr seront OUT. Khaoui et Sakai devraient les remplacer. Pour la charnière centrale, Alvaro ne sera pas disponible. Libre à André Villas-Boas de lancer Balerdi ou d’assurer avec Kamara aux côtés de Caleta-Car.

A LIRE AUSSI :Mercato OM : Que va faire Longoria du dossier de cet attaquant longuement courtisé ?

Au milieu, Rongier n’est pas à 100% mais pourrait débuter la rencontre. Kevin Strootman serait en capacité de le remplacer aux côtés de Sanson. En cas de repositionnement de Kamara en défense centrale, Pape Gueye pourrait être aligné au poste de numéro 6. En attaque, Radonjic remplacera Payet, qui est indisponible. Thauvin et Benedetto devraient compléter le onze.

Le onze probable de l’OM face à BREST

Mandanda

Sakai Balerdi (ou Kamara) Caleta-Car Sakai

Kamara (Ou Gueye)

(ou Rongier) Strootman Sanson

Thauvin Benedetto Radonjic