OM : Quel onze face à Brest ?

Ce samedi à 17h00, l’Olympique de Marseille reçoit Brest dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Quels titulaires va aligner Jorge Sampaoli pour cette rencontre ? Milik va-t-il faire son retour dans le onze ?

L’OM vient d’enchainer deux victoires de suite en Ligue 1 et va affronter une équipe en forme. En effet, Brest vient d’enchainer 5 victoires de suite et a retrouvé son élément fort Romain Faivre. Face à Nantes, Sampaoli a relancer une équipe sans véritable numéro neuf et a retrouvé du jeu avec mouvement. Reste à savoir ce qu’il sera mis en place demain…

Pau Lopez sera sauf énorme surprise titularisé dans les buts olympiens. En défense, Saliba et Peres vont-ils souffler ? Balerdi pourrait avoir du temps de jeu, et Alvaro pourrait retrouver le banc. Au milieu, Kamara et Guendouzi devraient être accompagnés par Rongier, Gerson, auteur d’un bon match face à nantes, devrait être aligné avec Payet. Under ne sera pas opérationnel pour débuter ce match, quid de Konrad ? Harit pourrait de nouveau jouer à droite, il sera en concurrence avec Lirola. Enfin Milik pourrait retrouver sa place de titulaire en pointe…

Un onze avec ou sans neuf ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Alvaro (ou Caleta-Car) PeresRongier Kamara Guendouzi

Harit (ou Lirola) Payet Gerson Milik

Ça sera une belle ambiance — Chardonnet

Invité du «Super Moscato Show» sur RMC, le capitaine du Stade Brestois Brendan Chardonnet est revenu sur la belle série du club breton en Ligue 1.

«Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus. On vise l’Europe, l’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions. On peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance.» Brendan Chardonnet – source : Super Moscato Show (02/12/2021)