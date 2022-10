OM : Quel onze face à Francfort?

Demain à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace pour affronter Francfort dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après deux défaites face à Tottenham et Francfort et deux victoires lors de la double confrontation face au Sporting, l’OM doit réussir à prendre les trois points face à Francfort en Allemagne. Le club va pouvoir jouer la première place du groupe malgré un très mauvais début de phase de groupe.

Clauss et Guendouzi de retour?

Pour cette rencontre face à Francfort, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Gigot dans l’axe, et Balerdi au poste de défense gauche. Bailly est toujours blessé, Kolasinac a rechuté face à Lens ce samedi et Gigot n’est pas suspendu en C1 après avoir reçu un rouge à Paris.

Au milieu de terrain, Veretout devrait être aligné avec Rongier. Tavares comme piston gauche. Clauss sera lui aligné dans le couloir droit. Devant, Harit devrait jouer une place dans le trio d’attaque, il pourrait être accompagné par Guendouzi. En pointe, Alexis Sanchez sera aligné.

Harit et Ünder titulaires ?

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Rongier Veretout Tavares Guendouzi Harit

Sanchez

« Moi je joue au football pour gagner, par pour défendre et gagner un match nul. On joue notre football comme on le fait depuis le début de la saison. On y va pour gagner, se qualifier. On ne doit pas être dans le calcul. La Ligue des Champions?, je le sens bien, on a bien relevé la tête. On a notre destin entre nos mains. On a un gros match samedi, c’est une semaine charnière pour nous. On peut monter sur le podium et se qualifier en 8emes, c’est une grande semaine ». Jordan Veretout – source : Conférence de presse (20/102022)

