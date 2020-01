OM : Quel onze face à Granville ?

L’OM va défier le club de National 2, Granville ce vendredi à Caen. Quel onze pourrait aligner André Villas-Boas lors de ce 16e de finale de Coupe de France ?

André Villas-Boas a laissé sous entendre mercredi lors de sa conférence de presse qu’il pourrait légèrement faire tourner son effectif lors de ce 16e de finale de Coupe de France face à Granville ce vendredi. Le coach a confié qu’il hésitait encore concernant la titularisation de Yohann Pelé, Mandanda s’étant blessé fin décembre. De plus, le technicien portugais pourrait décider de laisser sur le banc des joueurs comme Caleta Car et Sanson car ces deux dernier sont sous le coup d’une suspension en cas de carton jaune.

Caleta-Car et Sanson protégés pour éviter une suspension ?

AVB pourrait donc aligner une charnière Kamara / Alvaro, Sakai et Amavi sur les côtés de la défense devant Pelé. Au milieu, Strootman devrait retrouver une place de titulaire derrière Lopez et Rongier. Enfin devant, Payet et Sarr, qui seront suspendu face à Angers (tout comme Kamara), devraient être alignés avec Benedetto…

Villas-Boas : « Demain je prendrais la décision pour Pelé. Steve Mandanda récupère de sa blessure à Metz » #LiveFCM #ConfOM #USGOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 15, 2020

Le onze probable de l’OM face à Granville

Pelé

Sakai Kamara Alvaro Amavi

Strootman

Lopez Rongier

Sarr Benedetto Payet