OM: Quel onze face à Lorient ?

Demain soir à 17h05, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Lorient pour la 36e journée. Quelle équipe sera alignée par Jorge Sampaoli face aux Lorientais?

Pour son déplacement à Lorient, Jorge Sampaoli devra compter sur un absent de taille. En effet, le coach argentin devra faire sans Dimitri Payet, victime d’une blessure musculaire face à Feyenoord. En plus du Réunionnais, Amine Harit aurait également quitter le stade en béquilles jeudi dernier. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir d’autres joueurs manquants à part Balerdi, Konrad et Alvaro, déjà indisponibles depuis un long moment.

En l’absence de Payet et d’Amine Harit, si l’absence de ce dernier se confirme, Jorge Sampaoli devra trouver un nouveau maître à jouer à son équipe, peut-être en la personne de Gerson.

Gerson dans un rôle plus libre, plus axial ?

Après l’élimination en Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda ne devrait plus jouer cette saison, sauf surprise. Malgré ses bonnes performances en ECL et la baisse de niveau que connaît Pau Lopez depuis quelques mois, le portier français retrouvera certainement le banc face à Lorient.

Derrière, Saliba semble extrêmement fatigué. Face à Feyenoord, le français a terminé le match avec les mains sur les hanches, certainement à cause du fait que ce soit le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli cette saison. Caleta-Car, qui n’a pas joué jeudi, pourrait retrouver une place de titulaire, pourquoi pas aux côtés de Luan Peres, excellent face aux Hollandais. Kolasinac viendrait donc prendre le couloir gauche.

Au milieu de terrain, Guendouzi semble émoussé mais sera certainement aligné à nouveau. L’international français pourra être une pièce essentielle dans ce sprint final. Les absences de Payet et Harit pourraient laisser la place à Gerson dans un rôle plus libre, dans lequel il ne serait pas cantonné à son côté gauche.

Devant, Milik devrait être aligné malgré ses deux dernières sorties complètement manquées. Le Polonais devrait être accompagné de Dieng et Under pour apporter de la vitesse sur les ailes.

Vers un 4-3-3 en l’absence de Payet ?

Lopez

Rongier Caleta Car Peres Kolasinac

Guendouzi Kamara

Gerson

Under Milik Dieng