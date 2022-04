OM: Quel onze face à Lyon ?

Demain soir à 20h45, l’Olympique de Marseille reçoit Lyon sur la pelouse du Vélodrome pour la 35e journée. Quelle équipe Jorge Sampaoli va-t-il aligner face aux Lyonnais ?

Pour la réception de Lyon, Jorge Sampaoli pourrait disposer d’un groupe quasiment complet puisqu’aucun joueur n’est suspendu. Au niveau des blessures, seuls Balerdi et Konrad sont assurés d’être forfaits.

Déjà de retour dans le groupe face à Reims, Milik devrait être titulaire face à Lyon ce dimanche.

Mandanda titulaire avant Feyenoord ?

Mandanda pourrait être titulaire dans la cage face à Lyon pour préparer la rencontre face à Feyenoord. Le portier français devrait être assuré par une ligne défensive plutôt classique avec Rongier Saliba Caleta-Car et Kolasinac. Le défenseur bosniaque pourrait faire son retour dans le onze après le mauvais match de Luan Peres face aux Hollandais.

Guendouzi et Gerson devraient, quant à eux, être titularisés à nouveau. Devant, Milik et Under pourraient être titularisés afin de retrouver du temps de jeu et des sensations.

Milik de retour dans le onze ?

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car Kolasinac

Kamara

Guendouzi Gerson

Under Milik Payet