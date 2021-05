OM : Quel onze face à Metz ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille se déplace au Stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz à l’occasion de la 38e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va concocter le coach argentin ?

Jorge Sampaoli a choisi de ne pas utiliser Mickaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui et Valère Germain pour le déplacement de l’OM à Metz dimanche soir au Stade Saint-Symphorien. De plus le coach argentin devra faire sans Florian Thauvin et Alvaro, tous deux suspendus.

Plusieurs absents pour le dernier match

Avec ces cinq absences, Sampaoli va devoir trouver les bonnes associations pour prendre le meilleur sur les messins.

Le onze de l’OM en 5-3-2

Mandanda

Lirola Sakai Balerdi Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Gueye

Payet Milik